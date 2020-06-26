خروج تظاهرات بالسليمانية منددة بالقصف التركي على اقليم كوردستان

2020/06/26 | 19:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية يوم الجمعة تظاهرات منددة بالعمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في اقليم كوردستان.

وبدعم من المنظمات المدنية خرج عشرات الاشخاص احتجاجا على القصف الذي استهدف قرية "كاني ماسي" في محافظة السليمانية اضافة الى الضربات الجوية التي استهدفت مناطق اخرى في اقليم كوردستان واسفرت عن خسائر مادية وبشرية.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي بأن يكون له موقف ازاء القصف المتكرر والشبه المستمر من قبل تركيا.

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