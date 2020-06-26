النائب عدي عواد: الاهمال وسوء إدارة صحة البصرة تسبب بزيادة الإصابات بكورونا

2020/06/26 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتهم النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الجمعة، ادارة دائرة الصحة في المحافظة بالإهمال والتسبب بزيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا وذلك بسبب اعتمادها طريقة قال انها “غير صحيحة” في حجر المشتبه إصابتهم بالفيروس في ردهة واحدة بمستشفى قضاء الزبير، مطالبا رئيس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظ البصرة باتخاذ الاجراء المناسب.وقال عواد في […]

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