مكافحة ارهاب الانبار تعتقل مجموعة ارهابية كانت تروم القيام بعمليات اجرامية 

2020/06/26 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس ، الجمعة ، اعتقال مجموعة ارهابية بينهم ما يسم بولاية الفلوجة بتنظيم داعش الاجرامي يرمون القيام بعمليات اجرامية .وقال الفارس في تصريح لـ/ المعلومة/ ان” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة […]

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