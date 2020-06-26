2020/06/26 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحسين الظالمي … ذكر القران الكريم الشيطان في عدة سور وايات وكلها تدور حول مكر وحيل الشيطان وطرق ايقاعه باتباعه وفي واحدة من هذه الايات وصف القران فعل الشيطان بالتزين ( وزين لهم الشيطان اعمالهم ) .والتزين تعني تجميل العمل واظهاره بمظهر الجميل الصالح ومهما كان شكل هذا التزين فهو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيطان..شيطان..!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيطان..شيطان..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).