الدرس الأول..مو كل مدعبل جوز !!

2020/06/26 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم العبودي … مثل جرى على لسان العراقيين أصحاب القلوب الطيبة ، لتبيان ماهية الأشياء ووضعها في نصابها الطبيعي .جدلية الليلة المنصرمة ، وتخبط قراراتها ، أوضح المنهاج الحكومي المستتر لرئيس الوزراء العراقي .مع هدوء الليل ، وبعده أنتصافه ، سطت مجموعة أمنية عراقية ، أقل ما يقال عنها أنها شريكة […]

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