قفزة بسعر النفط الروسي تجعله يحقق ارتفاعا قياسيا عن سعر برنت

2020/06/26 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتسعت الفجوة السعرية بين النفط الروسي ماركة “أورالس” ونفط بحر الشمال ماركة “برنت” في سوق أوروبا إلى مستوى قياسي، ووصلت لـ 2.35 دولار للبرميل الواحد، علما أن برنت كان دائما أغلى.وأفادت وكالة “أرغوس” المتخصصة، بأن سعر برميل نفط أورالس الروسي في شمال غرب أوروبا تجاوز سعر برميل برنت بمقدار 2.35 دولار.ووفقا للوكالة، […]

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