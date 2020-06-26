عضو بالأمن النيابية: الكاظمي يسعى لفرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية

2020/06/26 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم –بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يسعى للسيطرة على المنافذ الحدودية وبسط القانون فيها من خلال جهاز مكافحة الارهاب.

وقال العزاوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "جهاز مكافحة الارهاب جزء من المنظومة الأمنية العراقية، ويرتبط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم الكاظمي يريد السيطرة على المنافذ وايقاف عمليات التهريب والفساد من خلال الجهاز".





وبين أن "المنافذ فيها الكثير من المشاكل، لذلك متى ما سيطرت الدولة على السلاح المنفلت وطبقت القانون على جميع المتجاوزين يمكنها السيطرة على المنافذ وعمليات التهريب والفساد".

وكان رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، قدم بشكل غير رسمي مقترحا إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، باستدعاء جهاز مكافحة الإرهاب لحماية المنافذ الحدودية، ونشرت معلومات بعد هذا المقترح تفيد بوصول الجهاز إلى المنافذ الحدودية والدخول إلى إقليم كردستان العراق، قبل أن تنفي هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (12 حزيران 2020) وصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى إقليم كردستان والمنافذ الحدودية.

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، عن اتفاق امني شامل لإعادة آلاف الاسر النازحة في مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "اتفاقا امنيا عالي مستوى ج

بغداد اليوم - متابعة

نفذ الجيش التركي يوم الجمعة، عملية إنزال على قمة جبل خامتير شمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك شمال العراق، واشتبك مع عناصر من "حزب العمال".

وقام الجيش التركي بعملية الإنزال بواسطة الطائرات المروحية على الجبل،

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الجمعة (26 حزيران 2020) إلقاء القبض على شخصين لاعتدائهما على الكوادر الطبية في مستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية.





وذكر إعلام شرطة ذي قار، في بيان، أنه "بناء على توجيهات معالي وزير الداخ

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