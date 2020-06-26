ناسا تشارك صورة غامضة لـ

2020/06/26 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

التقط المصور مارك هيرش صورة مذهلة قد تبدو وكأنها من أحدث أفلام الخيال العلمي، ولكنها حقيقية جدا وتظهر ما يبدو أنها مدينة مقلوبة تحت الغيوم، نشرتها ناسا كصورة اليوم الفلكية.

وأوضحت ناسا: "كيف يمكن لهذه المدينة أن تكون مقلوبة؟ كانت المدينة، شيكاغو، في الواقع في الجانب الأيمن تماما.



إن الظلال الطويلة عُرضت على بحيرة ميتشغان القريبة وقت غروب الشمس، ومع ذلك، عند النظر في الانعكاس، بدت المباني مقلوبة".

والتقط هيرش الصورة بينما كان على متن طائرة، في طريقه إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو.

وقالت ناسا: "يمكن رؤية الشمس فوق وتحت سطح السحابة، مع انعكاس الأخيرة في البحيرة الهادئة".

والمدينة المقلوبة ليست الشيء الوحيد الذي يجب الانتباه إليه في الصورة المذهلة.

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "إذا نظرت عن كثب - وهذا يمثل تحديا كبيرا - يمكنك العثور على طائرة أخرى في الصورة، على الأرجح أيضا عند الاقتراب من المطار نفسه".

وتأتي هذه الصورة بعد فترة وجيزة من مشاركة وكالة ناسا لصورة مذهلة لسحب "عروق السماء" المذهلة فوق الدنمارك.

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