“وحدات حماية الشعب” تعترف بالمسؤولية عن فاجعة “عامودا” وتبدي استعدادها للاعتذار

2020/06/26 | 19:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المتحدث الرسمي باسم #وحدات_حماية_الشعب، مسؤولية الوحدات عن مقتل 6 متظاهرين كانوا قد قضوا خلال صدامات مع أحد تشكيلاتها في العام 2013، مبدياً استعدادهم للاعتذار من عوائل الضحايا.وقال “نوري محمود”، المتحدث باسم #وحدات_حماية_الشعب، اليوم…

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