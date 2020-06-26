الصحة العالمية تحذر من عودة جائحة كورونا “أكثر شراسة” على غرار الإنفلونزا الإسبانية التي قتلت 50 مليون مصاب

2020/06/26 | 19:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر الأمين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا، من موجة ثانية “أكثر شراسة” لفيروس كورونا المستجد بعد انتهاء الصيف على غرار الإنفلونزا الإسبانية.وقال غويرا، وهو طبيب إيطالي الجنسية، في تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم الجمعة: “فيروس كورونا المستجد يتطور بنفس الطريقة التي توقعناها وهو يشبه بالإنفلونزا الإسبانية”.وأضاف: “الإنفلونزا الإسبانية اختفت […]

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