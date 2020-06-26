كاتب: الكاظمي عدو خفي للحشد ومستشاريه هدفهم الانتقام من هذه القوة الوطنية

2020/06/26 | 19:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رأى الكاتب والصحفي أحمد عبد السادة، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عدو خفي ومخاتل للحشد الشعبي وهدفه القضاء على هذه القوة الوطنية.وقال عبد السادة خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز”، إن ” جميع الاجراءات التي اتخذها الكاظمي منذ توليه المنصب ضد الحشد الشعبي، من اجل ارضاء الجمهور الوهمي على […]

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