2020/06/26 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا ائتلاف الوطنية المجتمع الدولي، الى التدخل لتدارك “الانهيار” في العراق.وقال الائتلاف في “نداء استغاثة” وجهه ،اليوم، الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن “لقد تُرِك العراقيون اليوم وحدهم ليواجهوا ثمن الفشل في بناء دولة المواطنة على مدى ١٧ عاماً نتيجة التدخلات الدولية والاقليمية والتي لاتزال قائمة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطنية يدعو الى تدخل اممي في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطنية يدعو الى تدخل اممي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).