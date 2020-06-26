إغلاق خمس قاعات رياضية للعبة كمال الأجسام في كربلاء تعمل بالخفاء

2020/06/26 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أغلقت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، خمسة قاعات رياضية للعبة كمال الأجسام تعمل بالخفاء .وقال مدير شعبة الرقابة كرار العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الفرق الرقابية الصحية وباسناد جهاز الأمن الوطني تمكنت من إغلاق ( 5 ) قاعات رياضية لكمال […]

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