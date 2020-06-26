بعد احمد راضي... وفاة ممثل عراقي بعد إصابته بكورونا

2020/06/26 | 20:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، وفاة الممثل العراقي القدير مناف طالب، بعد أيام على إصابته بفيروس كورونا....

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