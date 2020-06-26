قراءات في -رأس المال-: ماركس هيجل والصوفية - هشام روحانا

2020/06/26 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_روحانا ماركس هيجل والصوفية يوظف ماركس المصطلح (Die mystifizierende Seite) بالألمانية ومقابله بالإنجليزية (The mystificatory side) او ما يعود الى (Mystification) في تذيليه للطبعة الثانية من رأس المال [بالروسية м-;-и-;-с-;-т-;-и-;-ф-;-и-;-ц-;-и-;-р-;-о-;-в-;-а-;-н-;-н-;-о-;-й-;- ф-;-о-;-р-;-м-;-е-;- الشكل المُشوِه].



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