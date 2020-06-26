وضع عمُال الأراضي الفلسطينية وإدانة صارخة للحكومة الإسرائيلية - جهاد عقل

2020/06/26 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل تقرير منظمة العمل الدولية 2020- قرار الحكومة الإسرائيلية تحدث عن تشغيل العمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل، لكن ما يحدث هو غير ذلك وبرعاية حكومية.- البطالة في غزة خاصة هي الأعلى في العالم، وبين النساء في فلسطين لا مثل لها عالميًا.



- الاحتلال يخرق القانون الدولي ليس فقط بمصادرة الأرض وهدم البيوت وإقامة المستوطنات، بل في عدم توفير فرص عمل للعمال وفق القانون الدو ......





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