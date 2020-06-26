 صحة الكرخ تكشف عن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا

2020/06/26 | 20:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة وعددها 207 والوفيات 10 حالات بينها طفلة بعمر 5 سنوات: ابو دشير ———–٧ ابو غريب ———–٦ الإسكان————٢ الإعلام————-٢ البياع ————- ١٠ التاجي ————-٨ الحرية ————-١٤ الدورة————– ٤ الرحمانية————٢ السيدية ————١١ الشالجية ————٤ الشرطة الخامسة ——٤ الشعلة ————–١٧ الطارمية ————-٢ الطوبجي ————٢ العامرية ————-٣ […]

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