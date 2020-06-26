2020/06/26 | 20:05 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة وعددها 207 والوفيات 10 حالات بينها طفلة بعمر 5 سنوات: ابو دشير ———–٧ ابو غريب ———–٦ الإسكان————٢ الإعلام————-٢ البياع ————- ١٠ التاجي ————-٨ الحرية ————-١٤ الدورة————– ٤ الرحمانية————٢ السيدية ————١١ الشالجية ————٤ الشرطة الخامسة ——٤ الشعلة ————–١٧ الطارمية ————-٢ الطوبجي ————٢ العامرية ————-٣ […]
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اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة وعددها 207 والوفيات 10 حالات بينها طفلة بعمر 5 سنوات: ابو دشير ———–٧ ابو غريب ———–٦ الإسكان————٢ الإعلام————-٢ البياع ————- ١٠ التاجي ————-٨ الحرية ————-١٤ الدورة————– ٤ الرحمانية————٢ السيدية ————١١ الشالجية ————٤ الشرطة الخامسة ——٤ الشعلة ————–١٧ الطارمية ————-٢ الطوبجي ————٢ العامرية ————-٣ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ تكشف عن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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