طيران التحالف يقتل 8 ارهابيين ويدمر 14 وكراً لداعش في صلاح الدين

2020/06/26 | 20:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين اعلن التحالف الدوليان طائراته نفذت سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.واضاف في بيان قد خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بواجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، حيث تبين أن هذه الضربات أدت الى قتل ٨ إرهابيين وتدمير ١٤ وكراً وكهف ونفق، كما فتشت القوة المنفذة للواجب ٨ أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا.

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