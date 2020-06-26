تحديد موعد الإعداد الفعلي لليوث الرافدين

2020/06/26 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواصل الملاك التدريبي لمنتخبنا الشبابي لكرة القدم اجتماعاته مع اللاعبين عن بُعد عبر تطبيق (zoom) الالكتروني، وذلك تحضيراً لبطولة كاس آسيًا تحت 19 عاما والتي ستقام في شهر تشرين الاول المقبل في أوزبكستان.وقال مدرب اللياقة البدنية لمنتخب الشباب، أحمد جمعة في بيان لاتحاد الكرة، تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاجتماع مع اللاعبين هو بداية […]

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