2020/06/26 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 24 "إرهابياً" في ضربات جوية بصلاح الدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 24 "إرهابياً" في ضربات جوية بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 24 "إرهابياً" في ضربات جوية بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).