الإعلام الأمني: مقتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً وكهفاً ونفقاً إثر ضربات جوية

2020/06/26 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً وكهفاً ونفقاً إثر ضربات جوية.

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