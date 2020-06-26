صحة كردستان تسجل 311 اصابة و13 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/06/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

التقط المصور مارك هيرش صورة مذهلة قد تبدو وكأنها من أحدث أفلام الخيال العلمي، ولكنها حقيقية جدا وتظهر ما يبدو أنها مدينة مقلوبة تحت الغيوم، نشرتها ناسا كصورة اليوم الفلكية.

وأوضحت ناسا: "كيف يمكن لهذه المدينة أن

بغداد اليوم- متابعة

حذر الأمين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا، من موجة ثانية "أكثر شراسة" لفيروس كورونا المستجد بعد انتهاء الصيف على غرار الإنفلونزا الإسبانية.

وقال غويرا، وهو طبيب إيطالي الجنسية، في تصريح تلفزيوني

بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مدير ناحية دركاري بدهوك ، ازيرفان موسى ، اليوم الجمعة، بأن القوات الخاضة التركية تيسطر منذ الصباح على 60 قرية في المحافظة".

وقال زيرفان موسى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات التركيه الخاصة سي

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