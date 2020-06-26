جهاز مكافحة الارهاب يداهم عدد من اوكار داعش بصلاح الدين

2020/06/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت (26 حزيران 2020) أن جهاز مكافحة الارهاب داهم عددا من أوكار مس...





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