ماذا وراء استفزاز الحشد؟!

2020/06/26 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د,علي الطويل في عملية استفزازية غير مبررة ، اقدم جهاز مكافحة الارهاب باوامر امريكية ليلة امس على اقتحام مقر اللواء ٤٥ للحشد الشعبي واعتقال ١٣ مجاهدا ( على تضارب المصادر عن العدد) من مجاهدي الدعم اللوجستي لهذا اللواء واقتيادهم الى المنطقة الخضراء ، والحجج التي سيقت والمبررات التي ذكرت فيما بعد اطلاق […]

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