مجدداً.. صور “قيصر” تُشعل المظاهرات المطالبة بحماية المعتقلين في سوريا

2020/06/26 | 20:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العديد من المدن والبلدات السورية ظهر اليوم الجمعة، خروج مظاهرات شعبية حاشدة تحت عنوان “أنقذوا المعتقلين”، وذلك بعد ما كشفته صور جديدة لـ #قصر نُشرت حديثاً، عن هوية بعض الجثامين لمعتقلين تبين أنهم قضوا…

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