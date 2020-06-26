2020/06/26 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد سجلت دائرة صحة بغداد /الكرخ، اليوم الجمعة، 207 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 123 حالة شفاء تام بينما كانت حصيلة الوفيات 10 حالات.وكشفت الدائرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، التوزيع الجغرافي للإصابات وتفاصيل الوفيات الـ10 التي كانت من ضمنها طفلة بعمر 5 سنوات.الإصابات :ابو دشير -----------٧ابو غريب -----------٦الإسكان------------٢الإعلام-------------٢البياع ------------- ١٠التاجي -------------٨الحرية -------------١٤الدورة-------------- ٤الرحمانية------------٢السيدية ------------١١الشالجية ------------٤الشرطة الخامسة ------٤الشعلة --------------١٧الطارمية -------------٢الطوبجي ------------٢العامرية -------------٣العطيفية-------------٢الغزالية -------------٢٣الكاظمية -------------٧الكرخ --------------- ٥اللطيفية ------------- ١المحمودية----------- ٦المشاهدة------------ ٣المعالف-------------- ٢المنصور --------------٢المواصلات ------------ ١اليرموك -------------- ٧اليوسفية-------------- ١جكوك --------------- ٤حي الجامعة ---------- ١حي الجهاد ----------- ١٤ حي العامل ----------- ١٣حي العدل ------------ ٣حي الفرات ------------ ١ صدر اليوسفية --------- ٣سكنة جانب الرصافه ---- ٨سكنة اربيل ------------ ١الوفيات:-وفاة/٥٠سنة/انثى/اليرموك/محلة٦١٨-وفاة/٣٥سنة/ذكر/الوشاش/محلة٦١٩-وفاة/٥سنوات/طفلة/بابل/الحلة- وفاة/٧٥سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٩٥-وفاة/٥٧سنة/ذكر/الصالحية/محلة٢١٨-وفاة/٦٠سنة/ذكر/الجعيفر/محلة٢٠٩- وفاة/٥٣سنة/ذكر/الرصافة/القدوس/محلة٣٢٧- وفاة/٥١سنة/ذكر/الغزالية/محلة٦٧١-وفاة/٧٠سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٩٣-وفاة/٦٥سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٤٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تسجل 207 إصابة و10 وفيات بكورونا اليوم وتكشف التفاصيل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تسجل 207 إصابة و10 وفيات بكورونا اليوم وتكشف التفاصيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).