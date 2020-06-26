وزارة الكهرباء تستنفر طاقاتها لإنتاج الأوكسجين وتقديمه إلى المؤسسات الصحية

2020/06/26 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، استنفار طاقاتها لإنتاج الأوكسجين و تقديمه إلى المؤسسات الطبية في اطار الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان" كوادر محطة كهرباء المسيب الحرارية استنفرت كل طاقتها لزيادة إنتاج الأوكسجين المنتج في المحطة و على مدار 24 ساعة، و تقديمه الى وزارة الصحة لتعضيد جهودها في معالجة المصابين بفيروس الكورونا المستجد".واضافت، ان"ادارة محطة كهرباء المسيب الحرارية باشرت بتقديم الدعم اللوجستي و تزويد المواد الاولية الداخلة بإنتاج الاوكسجين الى محطة كهرباء الناصرية الحرارية لتشغيل منظومتهم"

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