2020/06/26 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجيديا الوهم في سرديات التفوّق العنصري والنقاء القومي – ماجد حميد خضير لا يغرنك كثرة جراحاتي عليك أن ترى ما حل بخصومي, هكذا هي عبارات التأبين والمواساة عندما نخرج من معركة خاسرة أو جدال عقيم وتتكرر المأساة لأجيال متعاقبة ولكن لاة حين مناص وقد أهدرنا جهدنا وخسرنا ما رفدناه من موارد […]

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