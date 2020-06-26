2020/06/26 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 باحثاً عراقياً وعربياً و17 دراسة عن الإتصال والسلم الأهلي في مؤتمر بجامعة بغداد كلية الإعلام تدعو إلى إلزام الفضائيات بأدبيات الحوار والإبتعاد عن سجالات الكراهية بغداد – هشام الفاخر صدر حديثا عن كلية الاعلام-جامعة بغداد كتاب يتضمن وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر للكلية والذي أقيم تحت عنوان “الإعلام والسلم الاهلي”.وقد […]

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