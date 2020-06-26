2020/06/26 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفسحوا المجال للكاظمي لإصلاح الحال؟ – طارق رؤوف محمود بتأريخا 17/ 5/2020 كتبت مقال ناشدت فيه الأحزاب والكتل فسح المجال والحرية للسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لإنقاذ العراق من الهاوية بعد ان بعثرت الوزارات السابقة خزينة الدولة ومواردها رافقها أيضا انخفاض حاد في أسعار النفط وانتشار وباء كارونا وفساد في كل […]

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