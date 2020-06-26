باحث سياسي: الكاظمي ترك القصف التركي وذهب لاعتقال أبناء الحشد

2020/06/26 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الباحث بالشأن السياسي هاشم الكندي، اليوم الجمعة، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ترك القصف التركي على شمال العراق وذهب لاعتقال ابناء الحشد الشعبي.وقال الكندي خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “عملية اليوم كانت مجرد بالون وستنتهي بأقرب وقت والفتنة قد وأدها ابناء الحشد الشعبي”، مبينا ان ” الكاظمي حاول […]

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