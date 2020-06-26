2020/06/26 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضحت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليومية والتي بلغت 362 حالة.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للإصابات: – 38 حالة خلال الرصد الوبائي منها: • 16 قطاع الصدر • 7 قطاع النهروان • 7 قطاع الاعظمية • 4 قطاع الرصافة • 4 قطاع البلديات الأول – 246 حالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (362 إصابة بكورونا في الرصافة ببغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (362 إصابة بكورونا في الرصافة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).