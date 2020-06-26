حكمة القيادات العراقية توئد الفتنة في مهدها

2020/06/26 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد توتر في الشارع العراقي بعد قيام عدة مدرعات تابعة لوحدات قوات مكافحة الارهاب العراقية بمداهمة مقر لقوات الحشد الشعبي في جنوب العاصمة بغداد واعتقلت...

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