2020/06/26 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق تدفع كل ديونها الخارجية وقيمتها 23 مليار دولار الأسد يعلن موازنة 9 مليارات لعجز صفر بعد رفع كل الدعم وحجز أموال 150 رجل أعمال دمشق – الزمان اتخذ الرئيس السوري بشار الاسد قراراً بإعلان موازنة سوريا بقيمة 9 مليارات دولار بعجز صفر بالمئة بعد ان ألغى كل الدعم عن الطحين والكهرباء […]

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