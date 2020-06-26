صحة كردستان تسجل 311 إصابة و13 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/06/26 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردسان، اليوم الجمعة، تسجل 311 اصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وتعتبر الحصيلة الحالية، أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، إذا كان الرقم القياسي السابق عند 299 إصابة.وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الإصابات الجديدة توزعت على: 198 في السليمانية، 50 في […]

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