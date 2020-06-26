كيف تدخلت امريكا بعملية اقتحام الحشد ببغداد و لماذا خططت لها منذ 2017؟

2020/06/26 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف الباحث بالشأن السياسي هاشم الكندي، اليوم الجمعة، ان امريكا خططت لعملية اعتقال عناصر في اللواء 45 التابع للحشد الشعبي منذ عام 2017 كون الحشد وقف ضد مخططاتها التي رسمتها بالعراق.و قال الكندي في حديث لقناة “العهد” وتلقته “العهد نيوز” ” هناك تقرير امريكي اطلق عليه اسم كروكر استخدمه الكونغرس الامريكي كخارطة […]

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