القصة الكاملة لأحداث ليلة امس لمنتسبي الحشد في بغداد

2020/06/26 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت مدرعات تابعة لوحدات قوات مكافحة الارهاب العراقية مقر كتائب حزب الله التابع الحشد الشعبي العراقي جنوبي بغداد واعتقلت عددا من عناصره.وبعد رد فعل...

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