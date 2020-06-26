2020/06/26 | 21:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن سلسلة عمليات جهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة.

شن طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، حيث خرجت قوة تابعة للجهاز لتفتيش ومداهمة هذه الأوكار التي تم استهدافها، وتبين أن هذه الضربات أدت الى قتل ثمانية إرهابيين وتدمير أربعة عشر وكراً وكهف ونفق، كما فتشت القوة المنفذة للواجب ثمانية أوكار، وتم التعامل معها أصوليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يلاحق فلول داعش بجبال “الخانوكة” في قاطع صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يلاحق فلول داعش بجبال “الخانوكة” في قاطع صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).