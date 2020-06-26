الحشد الشعبي انجز تمشيط 200كم في عملية ” ابطال العراق”..هذا ابرز ما تحقق

2020/06/26 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الحشد الشعبي في ديالى، الجمعة، عن انجاز تمشيط 200 كم من الاراضي الوعرة خلال عملية ابطال العراق بنسختها الثالثة.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوية الحشد الشعبي انجزت على مدار 72 ساعة من عملية ابطال العراق العسكرية بنسختها الثالثة تمشيط اكثر من 200 كم من المناطق […]

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