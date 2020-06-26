شاهد عملية عسكرية “هوليودية” لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي

2020/06/26 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبًا نوعيًا جديدًا على مدار يومين متواصلين في منطقة جبال خانوكة شمال محافظة صلاح الدين.وذكر الجهاز في بيان أنه، “تمكن فيها من قتل (١٦) عُنصر إرهابي في اليوم الأول و (٨) عناصر في اليوم الثاني”.جهاز مُكافحة الإرهاب يضرب بقايا داعـش في الخانوكة ويقتل ٢٤ إرهابي=========== نفذ […]

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