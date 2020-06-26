أول تعليق كوردي على تحرك بغداد ضد

2020/06/26 | 21:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدّ القيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الجمعة، عملية جهاز مكافحة الارهاب ضد كتائب حزب الله جنوب العاصمة بغداد بأنها "جريئة" ومن شأنها رفع مصداقية الحكومة عالمياً.

وقال زيياري في منشور له على فيسبوك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العملية الاستباقية لحكومة الكاظمي وجهاز مكافحة الارهاب لاحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء والمنشآت الدبلوماسية والحيوية في بغداد من قبل ميليشيات مسلحة ومشبوهة في ولائها للدولة، كانت شجاعة وجريئة".

وأضاف أن "هذه العملية سترفع من مصداقية الحكومة في أعين العالم.



ولا بد من استدامة هذا الزخم ضد العابثين بامن البلد، لان هذه المليشيات المنفلتة والولائية سوف لن تستسلم بسهولة".

وأردف زيباري بالقول، إن "المطلوب من جميع القوى السياسية الوطنية الوقوف بحزم مع الحكومة في هذه المواجهة المصيرية".

وداهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، مقراً تابعاً لكتائب حزب الله واعتقلت 14 عنصراً.

وتعد العملية الأولى من نوعها التي تمت حسب اوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

ويتهم مسؤولون امريكيون كتائب حزب الله المدعومة من طهران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

ويأتي ذلك عقب هجمات صاروخية بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية أمريكية أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

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