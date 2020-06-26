2020/06/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

هدد أطباء ذي قار، اليوم الجمعة، بالإضراب الشامل عن العمل، وذلك على خلفية اعتداء طال إحدى ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ذروة الجائحة.. اعتداء على طبيبة بالناصرية وأطباء المحافظة يهددون بالإضراب الشامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ذروة الجائحة.. اعتداء على طبيبة بالناصرية وأطباء المحافظة يهددون بالإضراب الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).