نائب عن الصادقون يعلق على اعتقال مقاتلي الحشد ويكشف الجهات التي حرضت الكاظمي

2020/06/26 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علًق النائب عن كتلة الصادقون النيابية، ثامر ذبيان، الجمعة، على مداهمة جهاز مكافحة الإرهاب مقر لواء 45 في الحشد الشعبي واعتقال مقاتليه.وقال ذيبان في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز”، إن “ما حدث من اعتقال مقاتلين من الحشد الشعبي مؤسف جدا”.وأضاف، ان “بعض المستشارين المقربين من الكاظمي يقومون بالتحريض ضد الحشد […]

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