مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة والمجتمع الدولي لموقف حازم تجاه الاعتداءات التركية

2020/06/26 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الانسان، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والإنساني، الى اتخاذ موقف رسمي حازم، تجاه استمرار الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية والمدنيين العزل.

وأدانت المفوضية في بيان لها، استمرار القصف الجوي التركي والعمليات العسكرية المتواصلة على الاراضي العراقية، والذي تسبب بالعديد من الضحايا من المدنيين العزل، وتركهم لمناطقهم وقراهم السكنية حفاظا على حياتهم، مؤكدةرفضها الكبير لذلك، من دون ان اجراء تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية، في تحديد نوع الاهداف والاسباب الموجبة لذلك، فيما اعتبرت المفوضية تلك العمليات انتهاكا لسيادة العراق وحقوق الانسان فيه، وارهابا وترويعا للمدنيين العزل.

وشددت المفوضية على ان مثل تلك الاعتداءات المتواصلة، تخالف بمضمونها ماورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجددة دعوتها للحكومة العراقية الى الطلب من الجانب التركي بالتوقف عن الاعتداءات المتكررة، وتقديم شكوى رسمية الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، للحد من التصرفات غير المبررة.

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