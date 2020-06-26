مجلس النواب ينفي ارساله أي من أعضائه الى خارج البلد للعلاج

2020/06/26 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد مجلس النواب عدم ارساله أي من أعضائه الى خارج البلد للعلاج او دفع نفقات نقلهم.ونفى بيان عن الدائرة الإعلامية في المجلس،اليوم، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تواجد نحو 20 نائبا تم ارسالهم من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فايروس كورونا في احدى المستشفيات الاردنية.وقال “في الوقت الذي […]

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