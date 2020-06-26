عملية “فجر الجمعة”.. جسٌ لنبض الميليشيات العراقية تَهيُّئاً لكَسر عظمها

2020/06/26 | 21:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يمكن تفسير اعتقال عناصر لميليشيا #كتائب_حزب_الله وبحوزتهم منصات معدة لإطلاق صواريخ #كاتيوشا تجاه #السفارة_الأميركية و #المنطقة_الخضراء في #بغداد؟ ذلك يثبت «زيف الادعاءات السابقة التي كانت تطلقها مجموعات مغمورة كـ “عصبة الثائرين” وغيرها بالمسؤولية وراء…

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