قتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكرًا بضربات جوية في صلاح الدين

2020/06/26 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير 14 وكراً بضربات جوية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".وأضافت أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت بواجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، حيث تبين أن هذه الضربات أدت الى قتل ٨ إرهابيين وتدمير ١٤ وكراً وكهف ونفق، كما فتشت القوة المنفذة للواجب ٨ أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا".

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