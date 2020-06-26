صحة الرصافة تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 362 حالة

2020/06/26 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد سجلت دائرة صحة بغداد /الرصافة، اليوم الجمعة، 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 72 حالة شفاء تام فيما كانت حصيلة الوفيات 25 حالة.وكشفت الدائرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة حيث كانت كالآتي :- 38 حالة خلال الرصد الوبائي منها: • 16 قطاع الصدر • 7 قطاع النهروان • 7 قطاع الاعظمية • 4 قطاع الرصافة • 4 قطاع البلديات الاول - 246 حالة شخصت خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة ضمن المناطق التالية:• مدينة الصدر 178 حالة ضمن المحلات 522, 524, 506, 523, 527, 568, 565, 513, 519, 544, 561, 529, 531, 541, 520, 533, 555, 548, 571, قطاعات 26, 13, 5, 16, 23, 19, 33, 79, 2, صفر, 41• الحسينية حالتان محلة 211و220• زيونة 4 حالات محلات 710, 730, 714• الطالبية 8 حالات محلة 303 و323• الرشاد 6 حالات محلة 770• المشتل حالتان محلة 751و709• بوب الشام حالة واحدة الزراعي • الكفاح حالة واحدة محلة 127• الصليخ 4 حالات محلات 328, 331, 326• جسر ديالى حالة واحدة • البلديات 20 حالة محلات 752, 738, 748, الضباط, 734, 758, الصحفيين • حي الزهراء 7 حالات محلة 767, 757• الشعب 20 حالة محلات 323, 356, 337, 365, 343, الثعالبة, حي اور , شارع ابو علي • الغدير 4 حالات محلة 704• سبع قصور حالة واحدة • المعامل 3 حالات الزراعي • العبيدي 7 حالات محلة 768و763• حي النصر 5 حالات محلة 770• الاعظمية 3 حالات محلة 304• الزعفرانية 6 حالات محلة 961• حي القاهرة 4 حالات محلة 322• التاجي حالة واحدة قرب المعسكر • فلسطين 8 حالات محلة 502و514• كرادة 4 حالات محلة 931• بغداد الجديدة 8 حالات محلات 713, 703, 709, 717• الامين 9 حالات محلة 741و 731• باب الشرقي حالة واحدة محلة 102• حي البتول 6 حالات محلة 781• بسماية حالة واحدة • ام الكبر 4 حالات الزراعي

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