2020/06/26 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصيات نيابية بالتعاقد مع الملاكات الصحية الخريجين ورصد التخصيصات اللازمة لمواجهة الوباء بغداد – الزمان دعا عضو لجنة التخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني الى تعيين الخريجين من الملاكات الصحية من الأطباء والممرضين الجامعيين والمعاونين الطبيين فضلا على الملاكات الصحية الساندة.واكد السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس (ضرورة تعيين الخريجين من […]

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