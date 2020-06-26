2020/06/26 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تدعو أنقرة لإيقاف إنتهاكاتها الوطني الكردستاني يطالب بتحرك فوري لردع الجانب التركي بغداد – قصي منذر السليمانية – الزمان دعت رئاسة الجمهورية إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية مؤكدة أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف […]

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